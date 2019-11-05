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10:18

Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном

Южнокорейский бренд запустил тизерную кампанию нового концепт-кара

© Kia
Компания Kia поделилась первыми изображениями концепта Futuron, который дебютирует 10 ноября. Автомобиль представляет собой двухдверный кроссовер с купеобразным кузовом и огромными колесами. Гладкие линии, заостренные грани по бокам и «хвост» придают ему сходство с летающей тарелкой.

Название новинки сочетает в себе слова future («будущее») и on («включить»), что намекает на будущие электромобили бренда. О Kia Futuron известно, что он получил автопилот, полный привод и полностью электрическую силовую установку с четырьмя электромоторами, которые питает батарей повышенной емкости. В подробности в компании пока не вдаются. Зато озвучены габариты автомобиля: в длину он достигает 4850 миллиметров, высота составляет 1550 миллиметров, а колесная база равна 3000 миллиметрам.

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Упомянутый автопилот соответствует четвертому уровню, что подразумевает полное невмешательство человека в управление автомобилем. Концепт имеет посадочную формулу 2+2 и, судя по изображению салона, передние кресла могут раскладываться практически горизонтально.

Публичный дебют Kia Futuron состоится в Шанхае в рамках Китайской международной импортной выставки.

Весной прошлого года в Женеве южнокорейский бренд показал Imagine by Kia – концепт с 21 дисплеем на передней панели. Тогда в компании объяснили, что такое количество экранов является «шуточным ответным ударом» для автопроизводителей, которые стремятся увеличить размер дисплеев перед водителем.