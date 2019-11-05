Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном

Название новинки сочетает в себе слова future («будущее») и on («включить»), что намекает на будущие электромобили бренда. О Kia Futuron известно, что он получил автопилот, полный привод и полностью электрическую силовую установку с четырьмя электромоторами, которые питает батарей повышенной емкости. В подробности в компании пока не вдаются. Зато озвучены габариты автомобиля: в длину он достигает 4850 миллиметров, высота составляет 1550 миллиметров, а колесная база равна 3000 миллиметрам.