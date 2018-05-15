Гибридная Kia Optima обновилась и стала экономичнее

Седан Kia Optima недавно прошел небольшой фейслифтинг и получил новую гамму моторов — теперь же доработана и его гибридная версия. Пока обновленный гибрид представлен только в Южной Корее, где он продается под локальным индексом K5 Hybrid.

Длительный тест Kia Optima: часть первая и вторая

Как и прежде, гибрид оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 156 лошадиных сил. Не изменился и встроенный в шестиступенчатый «автомат» электромотор, развивающий 51 силу.

А вот емкость батареи, расположенной под полом багажника, выросла с 1,62 до 1,76 киловатт-часа — на 8,6 процента. Это позволило чаще задействовать электромотор, и тем самым повысить экономичность: расход топлива в смешанном цикле снижен с 5,71 до 5,56 литра на 100 километров.

Слегка изменилась внешность модели: другой стала форма бамперов, поменялся рисунок задней оптики и дизайн легкосплавных дисков. Вся оптика — фары головного света, «противотуманки» и задние фонари — выполнена на светодиодах.

В Южной Корее машина уже продается. Она предлагается в трех комплектациях, цены начинаются от 30 330 000 вон (1 750 000 рублей по текущему курсу) — примерно столько стоит хорошо оснащенный K5 c двухлитровым мотором.

Интерьер практически не изменился — доработана лишь мультимедиа-система

Скоро машина появится и на зарубежных рынках. В дальнейшем обновлению подвергнется и подзаряжаемая версия гибрида, которая отличается еще более емкой батареей.