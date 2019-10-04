Новая Kia Optima получит восьмиступенчатый «робот»

Уже известно, что на новой Kia Optima дебютирует турбомотор 2.5 семейства Theta III. Производство машин с такими двигателями, предположительно, начнется в первом квартале 2020 года, что связано с необходимостью их окончательной доводки. «Оптимы» с новым мотором будут оснащать восьмиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями.

1,6-литровый наддувный двигатель в моторной гамме Kia Optima останется, однако его слегка дефорсируют, чтобы уложиться в экологические нормы. При этом на смену семиступенчатой роботизированной коробкой передач, с которой сейчас сопряжен такой агрегат, придет восьмидиапазонный автомат собственной разработки Kia. Как сообщалось ранее, Optima также впервые получит полный привод.