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12:18

Новая Kia Optima получила полный привод

Раскрыта информация о седане для глобальных рынков

Алексей Носаченко
Компания Kia полностью рассекретила седан K5 (он же Optima) для глобальных рынков. Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.

Новый Kia K5 выбран в качестве платформы для демонстрации эволюционного развития фирменного языка дизайна. Над внешностью фастбека работали сразу три центра стиля марки из Европы, США и Кореи. Он обзавелся интегрированными в решетку радиатора светодиодными фарами, ходовыми огнями, формой напоминающими «пульсации сердца», в целом более агрессивной передней частью и мускулистыми пропорциями, навеянными «Стингером».

Изменились и габариты. По сравнению с предшественником новый K5 стал на 50 миллиметров длиннее, на 25 миллиметров шире и на 20 миллиметров ниже. Колесная база увеличилась на 45 миллиметров. Для обычных модификаций на выбор предложены колеса размером от 16 до 18 дюймов, варианту K5 GT достались уникальные 19-дюймовые колеса, другие бамперы и раздвоенный выхлоп.

Салон фастбека украшает цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный дисплей медиасистемы на восемь либо 10,25 дюйма. В списке оснащения также есть аудиокомплекс BOSE с 12 динамиками и релаксационным режимом Sound of Nature, фоновая подсветка Mood Lighting, обогрев руля и сидений. В зависимости от рынка для отделки кресел K5 используется ткань, искусственная и натуральная кожа. Для декора выбраны панели из металла или с текстурой «под дерево».

В США и Корее для Kia K5 будет доступен турбомотор 1.6 T-GDi (180 cил и 265 Нм момента) с технологий непрерывного изменения продолжительности открытия клапанов CVVD. Также на некоторых рынках у седана будут агрегаты 2.0 MPI (152 силы и 192 Нм момента), 2.0 CVVL (160 сил и 196 Нм) и 2.5 GDi (194 силы и 246 Нм). Версии K5 GT достанется 2.5 T-GDi мощность 290 сил и 455 Нм момента, разгоняющий машину до «сотни» за 6,6 секунды. Позднее в линейку добавят гибридные варианты.

Все двигатели, кроме 2.5 T-GDi, работают в паре с шести- или восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. Топовому турбомотору в пару предложен восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Кроме того, в списке оборудования есть селектор режимом движения Drive Mode Select с четырьмя представленными профилями и одним индивидуальным. Наконец, впервые Kia K5 доступен как с передним, так и с полным приводом.

Набор электронных помощников ADAS включает в себя контроль мертвых зон, пространства перед и позади автомобиля, адаптивный круиз, систему кругового обзора, удержания в полосе и ассистента движения по скоростным магистралям. Функция Remote Smart Parking Assist позволяет припарковать седан удаленно с помощью брелока. «В базе» у K5 есть девять подушек безопасности и расширенная система электронной стабилизации.

На глобальных рынках новый Kia K5 появится в первой половине 2020 года.