Новая Kia Optima получила полный привод

Набор электронных помощников ADAS включает в себя контроль мертвых зон, пространства перед и позади автомобиля, адаптивный круиз, систему кругового обзора, удержания в полосе и ассистента движения по скоростным магистралям. Функция Remote Smart Parking Assist позволяет припарковать седан удаленно с помощью брелока. «В базе» у K5 есть девять подушек безопасности и расширенная система электронной стабилизации.

На глобальных рынках новый Kia K5 появится в первой половине 2020 года.