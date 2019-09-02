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13:42

Kia подключила XCeed и Ceed SW к розетке

Обе модели получили гибридную модификацию с функцией подзарядки от бытовой электросети

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid
Компания Kia сообщила о появлении двух новинок: XCeed Plug-in Hybrid и Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid. Обе они укомплектованы 141-сильной гибридной установкой, в состав которой входят 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Гибриды поступят в продажу в Европе в начале 2020 года.

Электромотор питает аккумуляторная батарея емкостью 8,9 киловатт-часа, что обеспечивает обоим автомобилям запас хода на одной электроэнергии до 60 километров. Кроме того, возможности электрической системы повышаются за счет технологий рекуперации кинетической энергии. XCeed и Ceed Sportswagon оснащаются шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Первый набирает «сотню» за 11 секунд, а второй – за 10,8 секунды.

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Kia XCeed Plug-in Hybrid

При движении на электричестве генерируется виртуальный звук двигателя, который призван предупредить водителей о приближении автомобиля. Обе модели также получили «закрытую» радиаторную решетку, что повышает аэродинамическую эффективрость, и встроенный в левое переднее крыло лючок разъема зарядки.

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Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid

В список стандартного оснащения моделей входят 16-дюймовые диски (за доплату доступны 17-дюмовые для Ceed SW и 18-дюймовые для XCeed) и медиасистема с экраном диагональю восемь дюймов (опционально – 10,25 дюйма). Отдельно можно заказать 12,3-дюймовую цифровую приборную панель Supervision.

В Kia подчеркнули, что новинки предназначены только для европейского рынка. Что же касается России, то «уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры не позволяют говорить о выводе гибридных версий».