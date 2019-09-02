Kia подключила XCeed и Ceed SW к розетке

Электромотор питает аккумуляторная батарея емкостью 8,9 киловатт-часа, что обеспечивает обоим автомобилям запас хода на одной электроэнергии до 60 километров. Кроме того, возможности электрической системы повышаются за счет технологий рекуперации кинетической энергии. XCeed и Ceed Sportswagon оснащаются шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Первый набирает «сотню» за 11 секунд, а второй – за 10,8 секунды.