Kia впервые показала вседорожный Ceed

Внешность нового Kia XCeed — результат работы сотрудников Европейского центра дизайна южнокорейской марки во Франкфурте. По замыслу стилистов, высокий дорожный просвет и низкое расположение кресла водителя делают хэтчбек более спортивным и одновременно улучшают обзорность. При этом дизайн машины отличается от других моделей семейства Ceed.

У Kia XCeed другая решетка радиатора, фары с вырезом, а также по-другому оформленный бампер с горизонтальными лезвиями по бокам. Сзади появилась другая дверь багажника, фонари и стилизованная под диффузор накладка с интегрированными насадками на выхлопные патрубки.