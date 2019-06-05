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11:44

Kia впервые показала вседорожный Ceed

Премьерный показ хэтчбека XCeed состоится 26 июня

Компания Kia распространила первую фотографию вседорожного хэтчбека XCeed. Подробности о новинке, которую позиционируют как альтернативу традиционным большим кроссоверам, раскроют 26 июня.
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Внешность нового Kia XCeed — результат работы сотрудников Европейского центра дизайна южнокорейской марки во Франкфурте. По замыслу стилистов, высокий дорожный просвет и низкое расположение кресла водителя делают хэтчбек более спортивным и одновременно улучшают обзорность. При этом дизайн машины отличается от других моделей семейства Ceed.

У Kia XCeed другая решетка радиатора, фары с вырезом, а также по-другому оформленный бампер с горизонтальными лезвиями по бокам. Сзади появилась другая дверь багажника, фонари и стилизованная под диффузор накладка с интегрированными насадками на выхлопные патрубки.

По предварительной информации, производство Kia Xceed начнется в октябре этого года. Инсайдеры утверждают, что будут версии как с передним, так и с полным приводом. Гамма двигателей, вероятно, будет такой же, как у других моделей семейства Ceed.

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