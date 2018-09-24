Kia Quoris получит «тюнинг» от экс-главы BMW M

Первой Kia, созданной при непосредственном участии немецкого инженера, стал Stinger. В частности, Бирман занимался доводкой шасси фастбека. Позднее он улучшал ездовые характеристики моделей премиальной марки Genesis: G80 и G90. Теперь ему предстоит сделать то же самое с обновленным K900, который выйдет на американский рынок через несколько месяцев. «Если вы поставите на него [Kia K900] хорошие летние покрышки, то сможете раскрыть ваш водительский талант, — говорит пресс-секретарь Kia Джеймс Белл, — Клиенты, ищущие драйверский автомобиль, будут удовлетворены».
В США K900 доступен только с одним мотором — «битурбошестеркой» 3.3 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. На других рынках модель предложат с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» или V8 объемом пять литров.
В список оснащения Kia K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.
Седаны для России буду собирать на калининградском «Автоторе».