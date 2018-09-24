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17:50

Kia Quoris получит «тюнинг» от экс-главы BMW M

Альберт Бирман займется доводкой шасси флагманской модели

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Экс-глава BMW M, а ныне руководитель спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман займется доработкой флагманского седана Kia K900. Корейский производитель уверен, что благодаря так называемому «Эффекту Бирмана» у них получится избавиться от проблем с динамикой и управляемостью.

Первой Kia, созданной при непосредственном участии немецкого инженера, стал Stinger. В частности, Бирман занимался доводкой шасси фастбека. Позднее он улучшал ездовые характеристики моделей премиальной марки Genesis: G80 и G90. Теперь ему предстоит сделать то же самое с обновленным K900, который выйдет на американский рынок через несколько месяцев. «Если вы поставите на него [Kia K900] хорошие летние покрышки, то сможете раскрыть ваш водительский талант, — говорит пресс-секретарь Kia Джеймс Белл, — Клиенты, ищущие драйверский автомобиль, будут удовлетворены».

Kia K900 второго поколения.

В США K900 доступен только с одним мотором — «битурбошестеркой» 3.3 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. На других рынках модель предложат с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» или V8 объемом пять литров.

Kia K900 второго поколения.

В список оснащения Kia K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.

Седаны для России буду собирать на калининградском «Автоторе».

Источник: Automotive News
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