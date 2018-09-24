Kia Quoris получит «тюнинг» от экс-главы BMW M

В список оснащения Kia K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.

Седаны для России буду собирать на калининградском «Автоторе».