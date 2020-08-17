Kia показала обновлённый Rio для России

Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него расположены треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманками. На крыше появилась антенна в форме акульего плавника. В зависимости от комплектации Rio получит 15- либо 16-дюймовые колёсные диски.

Преобразилась и корма автомобиля: появились новые задние светодиодные фонари с «матричной» графикой, диффузор, а патрубки выхлопной системы стали треугольной формы.