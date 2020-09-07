В России началось производство обновлённого Kia Rio

Участие в создании нового экстерьера для бестселлера принимало российское подразделение южнокорейской компании. С обновлением самая популярная иномарка в России выросла в длину на 20 миллиметров, но сохранила прежнюю ширину, колёсную базу и дорожный просвет.
Передок модели теперь оформлен по-новому: фирменная решётка радиатора «улыбка тигра» визуально объединена с фарами, которые получили новое наполнение с изогнутой светодиодной полосой. Сзади появились светодиодные фонари с новым рисунком.
Модель обзавелась новыми бамперами и широким передним воздухозаборником с треугольными нишами для противотуманок по бокам. На крыше расположилась антенна-«плавник».
Фото: Kia
Моторная гамма модели останется прежней. В неё входят 1,4-литровый и 1,6-литровый четырёхцилиндровые бензиновые моторы мощностью 100 и 123 лошадиных силы соответственно, работающие в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным автоматом. Подробную информацию об оснащении обновлённого седана Kia собирается раскрыть в ближайшее время.
Пока в России доступен дорестайлинговый Kia Rio. Модель с 1,4-литровым мотором предлагается по цене от 804 900 рублей, а самая дорогая версия с 1,6-литровым двигателем доступна за 1 114 900 рублей.
В августе Kia Rio стал третьим самым продаваемым автомобилем на российском рынке, уступив только отечественным Lada Granta и Lada Vesta. За последний летний месяц в России купили 7 664 седана, что на 675 экземпляров больше, чем за аналогичный период прошлого года.