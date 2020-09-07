В России началось производство обновлённого Kia Rio

Участие в создании нового экстерьера для бестселлера принимало российское подразделение южнокорейской компании. С обновлением самая популярная иномарка в России выросла в длину на 20 миллиметров, но сохранила прежнюю ширину, колёсную базу и дорожный просвет.

Передок модели теперь оформлен по-новому: фирменная решётка радиатора «улыбка тигра» визуально объединена с фарами, которые получили новое наполнение с изогнутой светодиодной полосой. Сзади появились светодиодные фонари с новым рисунком.

Модель обзавелась новыми бамперами и широким передним воздухозаборником с треугольными нишами для противотуманок по бокам. На крыше расположилась антенна-«плавник».