12:01

В России начались продажи обновлённого Kia Rio

Цены на седан варьируются от 814 900 до 1 169 900 рублей

Обновлённый Kia Rio © Kia
Лиза Будрина
1 октября 2020 года на российский рынок вышел обновлённый Kia Rio. Новинка изменилась внешне, увеличилась в длину, но сохранила прежнюю гамму моторов. Модель доступна у дилеров в десяти комплектациях по цене от 814 900 до 1 169 900 рублей.

Из заметных изменений в дизайне экстерьера новая решётка радиатора, другой передний бампер и фары (в зависимости от версии они могут быть галогенные, галогенные линзованные или светодиодные) со «слезами» ходовых огней, отдалённо напоминающие Cadillac. Сзади установлены «матричные» фонари, фальш-диффузор, а также насадки-трапеции под выхлопные патрубки. В топовой комплектации Rio обзавёлся антенной-плавником на крыше.

Общие габариты модели остались прежними, однако из-за новых бамперов длина увеличилась на 20 миллиметров. Не изменился и дорожный просвет, который составляет 160 миллиметров.

Ниже в таблице приведены комплектации и цены на обновлённый Kia Rio.

КомплектацияЦена в рублях
Classic 1.4, 100 л.c., МКП814 900
Comfort 1.6, 123 л.c., МКП899 900
Comfort 1.4, 100 л.c., АКП914 900
Classic Audio 1.6,123 л.c., АКП914 900
Luxe 1.6, 123 л.c., МКП934 900
Comfort 1.6,123 л.c., АКП939 900
Luxe 1.6, 123 л.c., АКП974 900
Style 1.6, 123 л.c., АКП1 029 900
Prestige 1.6, 123 л.c., АКП1 079 900
Premium 1.6, 123 л.c., АКП1 169 900

Переживший рестайлинг Rio можно купить с прежними моторами: 1,4-литровым семейства Kappa (100 лошадиных сил и 132 Нм крутящего момента) и 1,6-литровым семейства Gamma (123 сил и156 Нм момента). Оба они сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным «автоматом».

Салон обновлённого Kia Rio

Kia

В России началось производство обновлённого Kia Rio

Модель Rio впервые обзавелась функцией дистанционного запуска двигателя при помощи кнопки на ключе (с расстояния до 50 метров) с активацией памяти «Теплых опций». Кроме того, новинка первой в сегменте получила возможность беспроводного подключения смартфонов с платформами Apple CarPlay и Android Auto.

Kia Rio остаётся самой популярной иномаркой на российском рынке: за восемь месяцев 2020 года модель была продана в количестве 50 859 экземпляров. В числе её основных конкурентов Skoda Rapid (от 792 000 рублей), Volkswagen Polo (от 821 900 рублей), Lada Vesta (от 653 900 рублей) и Renault Logan (от 645 000 рублей).

Производство обновлённого Rio запустили 7 сентября на заводе Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге. Там же налажена сборка Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Источник: Kia