В России начались продажи обновлённого Kia Rio

Из заметных изменений в дизайне экстерьера – новая решётка радиатора, другой передний бампер и фары (в зависимости от версии они могут быть галогенные, галогенные линзованные или светодиодные) со «слезами» ходовых огней, отдалённо напоминающие Cadillac. Сзади установлены «матричные» фонари, фальш-диффузор, а также насадки-трапеции под выхлопные патрубки. В топовой комплектации Rio обзавёлся антенной-плавником на крыше.
Общие габариты модели остались прежними, однако из-за новых бамперов длина увеличилась на 20 миллиметров. Не изменился и дорожный просвет, который составляет 160 миллиметров.
Ниже в таблице приведены комплектации и цены на обновлённый Kia Rio.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Classic 1.4, 100 л.c., МКП
|814 900
|Comfort 1.6, 123 л.c., МКП
|899 900
|Comfort 1.4, 100 л.c., АКП
|914 900
|Classic Audio 1.6,123 л.c., АКП
|914 900
|Luxe 1.6, 123 л.c., МКП
|934 900
|Comfort 1.6,123 л.c., АКП
|939 900
|Luxe 1.6, 123 л.c., АКП
|974 900
|Style 1.6, 123 л.c., АКП
|1 029 900
|Prestige 1.6, 123 л.c., АКП
|1 079 900
|Premium 1.6, 123 л.c., АКП
|1 169 900
Переживший рестайлинг Rio можно купить с прежними моторами: 1,4-литровым семейства Kappa (100 лошадиных сил и 132 Нм крутящего момента) и 1,6-литровым семейства Gamma (123 сил и156 Нм момента). Оба они сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным «автоматом».
Kia
Модель Rio впервые обзавелась функцией дистанционного запуска двигателя при помощи кнопки на ключе (с расстояния до 50 метров) с активацией памяти «Теплых опций». Кроме того, новинка первой в сегменте получила возможность беспроводного подключения смартфонов с платформами Apple CarPlay и Android Auto.
Kia Rio остаётся самой популярной иномаркой на российском рынке: за восемь месяцев 2020 года модель была продана в количестве 50 859 экземпляров. В числе её основных конкурентов – Skoda Rapid (от 792 000 рублей), Volkswagen Polo (от 821 900 рублей), Lada Vesta (от 653 900 рублей) и Renault Logan (от 645 000 рублей).
Производство обновлённого Rio запустили 7 сентября на заводе Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге. Там же налажена сборка Hyundai Solaris и Hyundai Creta.