В России начались продажи обновлённого Kia Rio

Из заметных изменений в дизайне экстерьера – новая решётка радиатора, другой передний бампер и фары (в зависимости от версии они могут быть галогенные, галогенные линзованные или светодиодные) со «слезами» ходовых огней, отдалённо напоминающие Cadillac. Сзади установлены «матричные» фонари, фальш-диффузор, а также насадки-трапеции под выхлопные патрубки. В топовой комплектации Rio обзавёлся антенной-плавником на крыше.

Общие габариты модели остались прежними, однако из-за новых бамперов длина увеличилась на 20 миллиметров. Не изменился и дорожный просвет, который составляет 160 миллиметров.

Ниже в таблице приведены комплектации и цены на обновлённый Kia Rio.