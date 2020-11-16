12:43

Обновленный Kia Rio X в России: известны цены и комплектации

Начальная стоимость кросс-хэтчбека составляет 944 900 рублей

Kia Rio X © Kia
Лиза Будрина
Российский офис Kia раскрыл цены и комплектации обновленного хэтчбека Rio X, который до рестайлинга продавался в России под название Rio X-Line. Новинку предложат в девяти комплектациях по цене от 944 900 до 1 239 900 рублей. Продажи стартуют 1 декабря 2020 года.

Кросс-хэтчбек обновился по тому же сценарию, что и седан Rio. Он обзавелся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней, а в салоне в свою очередь появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.

От обычного Rio версия X отличается, помимо типа кузова, увеличенным до 195 миллиметров дорожным просветом, а также иным дизайном радиаторной решетки и переднего бампера. Кроме того, Rio X получил задние фонари оригинальной формы, рейлинги на крыше, сдвоенный наконечник выпускной трубы, спойлер на багажной двери, черные пластиковые накладки на порогах и колесных арках.

Ниже в таблице приведены комплектации и цены на обновленный Kia Rio X.

КомплектацияЦена в рублях
Comfort 1.4,100 л.c., механика944 900
Comfort 1.6, 123 л.c., механика969 900
Comfort 1.4, 100 л.c., автомат984 900
Luxe 1.6, 123 л.c., механика1 004 900
Comfort 1.6,123 л.c., автомат1 009 900
Luxe 1.6, 123 л.c., автомат1 044 900
Style 1.6, 123 л.c., механика1 099 900
Prestige 1.6, 123 л.c., автомат1 149 900
Premium 1.6, 123 л.c., автомат1 239 900
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Kia Rio X

Фото: Kia

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Кросс-хэтчбек шире седана на 10 миллиметров (1750 миллиметров) и выше на 65 миллиметров (1535 миллиметров), при этом габаритная длина на 145 миллиметров меньше и составляет 4275 миллиметров. При поднятых спинках задних сидений емкость багажника составляет 370 литров, при сложенных 1 075 литров.

Для модели доступны 15- либо 16-дюймовые диски с четырьмя вариантами дизайна. В большинстве комплектаций предусмотрен климат-контроль, руль с кожаной отделкой и USB-разъем для пассажиров второго ряда. Для Rio X в стандартном исполнении доступен пакет «Теплые опции», который включает подогрев передних кресел и рулевого колеса.

Kia Rio X оснащается двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,4-литровым мощностью 100 лошадиных сил и 1,6-литровым, который выдает 123 силы. Оба двигателя могут агрегатироваться как с шестиступенчатой механикой, так и с шестидиапазонным автоматом. Привод только передний.

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Во всех комплектациях на Rio X устанавливаются передние брызговики, в задних колесных арках предусмотрены текстильные подкрылки, улучшено шумопоглощающее покрытие багажника, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием.

Для модели заявлены светодиодная оптика (в базовых комплектациях галогенные фары рефлекторного или проекционного типа), система запуска двигателя кнопкой, передние и задние датчики парковки, а также мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В дорогих комплектациях кросс-хэтчбек оборудован круиз-контролем с ограничителем скорости.

Производство модели налажено на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, там же выпускают и обновленный седан Rio. Сборка кросс-хэтчбеков стартовала 5 ноября.

Источник: пресс-служба Kia