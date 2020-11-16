Обновленный Kia Rio X в России: известны цены и комплектации

Кросс-хэтчбек обновился по тому же сценарию, что и седан Rio. Он обзавелся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней, а в салоне в свою очередь появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.

От обычного Rio версия X отличается, помимо типа кузова, увеличенным до 195 миллиметров дорожным просветом, а также иным дизайном радиаторной решетки и переднего бампера. Кроме того, Rio X получил задние фонари оригинальной формы, рейлинги на крыше, сдвоенный наконечник выпускной трубы, спойлер на багажной двери, черные пластиковые накладки на порогах и колесных арках.

Ниже в таблице приведены комплектации и цены на обновленный Kia Rio X.