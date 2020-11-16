Обновленный Kia Rio X в России: известны цены и комплектации

Кросс-хэтчбек обновился по тому же сценарию, что и седан Rio. Он обзавелся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней, а в салоне в свою очередь появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.
От обычного Rio версия X отличается, помимо типа кузова, увеличенным до 195 миллиметров дорожным просветом, а также иным дизайном радиаторной решетки и переднего бампера. Кроме того, Rio X получил задние фонари оригинальной формы, рейлинги на крыше, сдвоенный наконечник выпускной трубы, спойлер на багажной двери, черные пластиковые накладки на порогах и колесных арках.
Ниже в таблице приведены комплектации и цены на обновленный Kia Rio X.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Comfort 1.4,100 л.c., механика
|944 900
|Comfort 1.6, 123 л.c., механика
|969 900
|Comfort 1.4, 100 л.c., автомат
|984 900
|Luxe 1.6, 123 л.c., механика
|1 004 900
|Comfort 1.6,123 л.c., автомат
|1 009 900
|Luxe 1.6, 123 л.c., автомат
|1 044 900
|Style 1.6, 123 л.c., механика
|1 099 900
|Prestige 1.6, 123 л.c., автомат
|1 149 900
|Premium 1.6, 123 л.c., автомат
|1 239 900
Фото: Kia
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Кросс-хэтчбек шире седана на 10 миллиметров (1750 миллиметров) и выше на 65 миллиметров (1535 миллиметров), при этом габаритная длина на 145 миллиметров меньше и составляет 4275 миллиметров. При поднятых спинках задних сидений емкость багажника составляет 370 литров, при сложенных – 1 075 литров.
Для модели доступны 15- либо 16-дюймовые диски с четырьмя вариантами дизайна. В большинстве комплектаций предусмотрен климат-контроль, руль с кожаной отделкой и USB-разъем для пассажиров второго ряда. Для Rio X в стандартном исполнении доступен пакет «Теплые опции», который включает подогрев передних кресел и рулевого колеса.
Kia Rio X оснащается двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,4-литровым мощностью 100 лошадиных сил и 1,6-литровым, который выдает 123 силы. Оба двигателя могут агрегатироваться как с шестиступенчатой механикой, так и с шестидиапазонным автоматом. Привод только передний.
Во всех комплектациях на Rio X устанавливаются передние брызговики, в задних колесных арках предусмотрены текстильные подкрылки, улучшено шумопоглощающее покрытие багажника, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием.
Для модели заявлены светодиодная оптика (в базовых комплектациях – галогенные фары рефлекторного или проекционного типа), система запуска двигателя кнопкой, передние и задние датчики парковки, а также мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В дорогих комплектациях кросс-хэтчбек оборудован круиз-контролем с ограничителем скорости.
Производство модели налажено на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, там же выпускают и обновленный седан Rio. Сборка кросс-хэтчбеков стартовала 5 ноября.