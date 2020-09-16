Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу

И ещё немного о шуме: в своё время нашумела история с каталитическим нейтрализатором моторов Kia, который убивал двигатель. Катализатор модернизировали ещё задолго до этого обновления, но судя по комментариям в соцсетях, инерция у этого случая не менее сильная, чем дурная слава давно исправленных фольксвагеновских DSG. В нынешнем рестайлинге снова вспомнили о катализаторе, потому что неопытные и несознательные пользователи каршеринга массово ездят газ в пол на холодном моторе, сокращая ресурс непрогретого «ката». Для уменьшения вредного эффекта от такой езды немного изменили прошивку мотора, хотя голову она, к сожалению, не заменит. Но судьбе каршеринговых машин вообще позавидовать сложно.