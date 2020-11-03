Новые Kia K5 ржавеют прямо в автосалонах

Главным проблемным местом новых Kia K5 оказался багажник. Владельцы бизнес-седанов столкнулись с мелкими очагами коррозии на его верхней кромке. Кроме того, на наличие «рыжиков» стали жаловаться клиенты дилерских центров, которые обнаружили проблему у абсолютно новых автомобилей.

Проверить, действительно ли новые K5 начинают ржаветь еще в автосалоне, отправился автомобильный блогер с Youtube-канала ProDrive. Осмотрев семь автомобилей в трех дилерских центрах, он обнаружил гнилую кромку багажника почти на всех моделях. Среди осмотренных машин были белые, серебристые и черные экземпляры. Кроме того, у одного седана ржавое пятно нашли и над задней оптикой, а тестовый автомобиль, припаркованный на улице, оказался покрыт «рыжиками» еще сильнее.

В свою очередь, сотрудники дилерских центров не придали большого значения обнаруженным дефектам и посоветовали мужчине приобрести новый автомобиль, а затем сразу же обратиться по гарантийному случаю. Другие специалисты рассказали, что с подобными проблемами сталкивалась и предыдущая модель корейской марки – Optima. По их мнению, образование коррозии происходит из-за того, что под уплотнитель багажного отсека попадает вода, пыль и грязь.

Продажи нового Kia K5 в России стартовали первого сентября. Модель доступна только с передним приводом и двумя бензиновыми «атмосферниками» объемом от 2,0 до 2,5 литров. Отдача агрегатов составляет 150 и 194 лошадиные силы. В настоящий момент приобрести бизнес-седан, собираемый на калининградском заводе «Автотор», можно от 1 519 900 до 2 229 900 рублей.