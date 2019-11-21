Kia адаптировала кроссовер Seltos к тяжёлому бездорожью

Салон концептов скрыт за тонированными стёклами, так что можно предположить, что внутри они идентичны обычным «Селтосам» для американского рынка. Продажи модели в США начнутся в первой четверти следующего года. За основу внедорожных шоу-каров взяли наиболее мощную версию со 177-сильным турбомотором 1.6, семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT и полным приводом с блокировкой межосевой муфты.

В Kia заявили, что в настоящий момент серийного воплощения «внедорожных» Seltos не планируется. Однако это не значит, что корейский производитель не выведет спецверсию на рынок в будущем: к примеру, спортивное купе GT Concept или внедорожник Telluride тоже начинали свой путь в статусе прототипов.