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10:24

Kia адаптировала кроссовер Seltos к тяжёлому бездорожью

Дебют двух внедорожных концептов состоялся в Лос-Анджелесе

© Kia
Компания Kia выпустила две «экспедиционные» модификации компактного кроссовера Seltos. Прототипы X-Line Trail Attack и X-Line Urban объединяет лифтованная подвеска, специальные грязевые колёса с ударопрочными дисками, идентичные багажники с дополнительным освещением на крыше и яркая комбинированная окраска.

Серый вседорожник Seltos X-Line Urban Concept вдохновлён «стеклом и сталью, используемыми при строительстве небоскрёбов». Основной цвет кузова разбавлен контрастными вкраплениями чёрных, оранжевых и золотых деталей. Передний бампер усилен кенгурином, штатный капот заменён на «спортивный» с прорезью для охлаждения. Внедорожные 17-дюймовые шины одеты на оригинальные колёсные диски в стиле раллийных машин. Клиренс концепта увеличен до 234 миллиметров.

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Фото: Kia Seltos X-Line Urban Concept

Песочный Seltos X-Line Trail Attack сильнее подготовлен к путешествиям по пересечённой местности. У прототипа полноценная «силовая» вставка на переднем бампере с интегрированной лебёдкой и два комплекта освещения Hella. Дорожный просвет увеличен на 51 миллиметр до тех же 234 миллиметров, штатные колёса заменены на 17-дюймовые с покрышками для офф-роуда.

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Фото: Kia Seltos X-Line Trail Attack Concept

Салон концептов скрыт за тонированными стёклами, так что можно предположить, что внутри они идентичны обычным «Селтосам» для американского рынка. Продажи модели в США начнутся в первой четверти следующего года. За основу внедорожных шоу-каров взяли наиболее мощную версию со 177-сильным турбомотором 1.6, семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT и полным приводом с блокировкой межосевой муфты.

В Kia заявили, что в настоящий момент серийного воплощения «внедорожных» Seltos не планируется. Однако это не значит, что корейский производитель не выведет спецверсию на рынок в будущем: к примеру, спортивное купе GT Concept или внедорожник Telluride тоже начинали свой путь в статусе прототипов.

Американская гамма силовых агрегатов для Kia Seltos повторяет обнародованную полтора месяца назад на российском форуме информацию о линейке двигателей и трансмиссий для нашего рынка.

В США компактный кроссовер будут продавать с двухлитровым 149-сильным двигателем и варитором или с турбомотором 1.6 в паре с преселективным «роботом». Стартовая цена кроссовера за океаном — 22 тысячи долларов (около 1,4 миллиона рублей по текущему курсу).