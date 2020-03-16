Премьеру нового Kia Sorento перенесли в Facebook

Со сменой поколения Kia Sorento перебрался на новую платформу, изменился внешне и увеличился в габаритах, а в салоне используются более качественные материалы. Кроссовер обзавелся новой светодиодной оптикой, задними фонарями, разделенными по вертикали, и спойлером на багажной двери. На опубликованных ранее фотографиях видно, что свесы укоротились, а колесная база, напротив, стала больше.