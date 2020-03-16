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13:53

Премьеру нового Kia Sorento перенесли в Facebook

Прямую трансляцию презентации покажут 19 марта

Kia Sorento четвертого поколения © Kia
Лиза Будрина
Компания Kia проведет онлайн-трансляцию презентации нового Sorento в Facebook 19 марта в 14:30 по московскому времени. Модель четвертого поколения изначально должны были показать на автосалоне в Женеве, однако выставку отменили из-за угрозы коронавируса.

Со сменой поколения Kia Sorento перебрался на новую платформу, изменился внешне и увеличился в габаритах, а в салоне используются более качественные материалы. Кроссовер обзавелся новой светодиодной оптикой, задними фонарями, разделенными по вертикали, и спойлером на багажной двери. На опубликованных ранее фотографиях видно, что свесы укоротились, а колесная база, напротив, стала больше.

Kia

В салоне появятся 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и кресла с функцией вентиляции. Для нового Sorento предусмотрены пакет электронных ассистентов и электромеханический стояночный тормоз. Модель можно будет купить как в пяти-, так и в семиместном исполнении.

Салон Kia Sorento нового поколения

Ожидается, что в гамму двигателей войдут 2,2-литровый турбодизель, бензиновый мотор объемом 2,0 литра, 1,6-литровый турбомотор и 2,5-литровый «атмосферник» от Hyundai Sonata. Трансмиссия – «механика», шестиступенчатый «автомат» либо восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний либо полный. Позже Sorento обзаведется гибридной модификацией и, вероятно, «заряженным» вариантом с 300-сильным агрегатом.

На европейском рынке продажи новинки начнутся летом 2020 года, а затем новый Sorento появится и в России. О сроках выхода модели на российский рынок пока не сообщается.