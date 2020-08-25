В России запустили производство нового Kia Sorento

Характеристики кроссовера для российского рынка уже известны. В ОТТС, выданном в середине августа, для модели заявлены бензиновый двигатель MPI объёмом 2,5 литра, который выдаёт 180 лошадиных сил и 232 Нм крутящего момента, а также дизель 2.2 CRDi мощностью 199 сил (440 Нм). Первый сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, а второй – с новым восьмиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – передний либо полный. Sorento можно будет купить в России как в пяти-, так и в семиместном исполнении.
Kia
Цены и комплектации модели обещают назвать ближе к запуску, запланированному на вторую половину осени. По предварительным данным, новинка будет несколько дороже актуального Sorento, цены на который начинаются от 1,8 миллиона рублей.
В основе Sorento нового поколения лежит платформа N3, разработанная для среднеразмерных автомобилей. Новинка увеличилась в габаритах относительно предшественника, в том числе вытянулась в длину, а свесы при этом стали короче. Sorento первым среди прочих моделей бренда обзавёлся системой Terrain Mode, позволяющей выбрать режим движения по грязи, снегу либо песку.