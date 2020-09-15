Российский Kia Sorento получит ещё один мотор

Ранее Kia заявляла только два мотора для нового Sorento: бензиновый MPI объёмом 2,5 литра и мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм), а также дизель 2.2 CRDi мощностью 199 сил (440 Нм). Бензиновый мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом, а дизель – с восьмидиапазонным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

В новом документе прописаны характеристики ещё одного двигателя, который займёт место на вершине гаммы: это 3,5-литровый «атмосферник» V6, которому также положена новая трансмиссия – восьмискоростной гидромеханический автомат. Двигатель работает на бензине с октановым числом 92 и развивает до 249 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента.