Новый Kia Sorento поступил в продажу в России

Компания Kia объявила о старте продаж Sorento четвёртого поколения в России: с 15 октября новый кроссовер доступен для покупки у дилеров. Модель предложена с бензиновым мотором и турбодизелем, 6- и 8-диапазонной автоматической коробкой передач, передним и полным приводом. Цены варьируются от 2 149 900 до 3 219 900 рублей.