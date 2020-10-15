Новый Kia Sorento поступил в продажу в России

Кроссоверы для российского рынка собирают на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Новый Sorento с бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра (180 лошадиных сил) можно приобрести в исполнениях Classic, Comfort, Luxe, Prestige, а автомобили с двигателем 2.2 CRDI (199 сил) предлагаются в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и Premium+.
Kia
Стандартно модель оснащена светодиодными фарами, системой курсовой устойчивости, ассистентом торможения, помощников при старте на подъёме и на спуске, интегрированной системой активного управления, а также функцией напоминания о пассажирах на заднем ряду.
|Комплектация
|2.5 MPI (180 л.с.) 2WD AT6
|2.5 MPI (180 л.с.) 4WD AT6
|2.2 CRDI (199 л.с.) 4WD DCT8
|Classic
|2 149 900
|-
|-
|Comfort
|-
|2 309 900
|-
|Luxe
|-
|2 439 900
|2 589 900
|Prestige
|-
|2 649 900
|2 799 900
|Premium
|-
|-
|2 999 900
|Premium +
|-
|-
|3 149 900
Заводская гарантия составляет пять лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Ожидается, что позже моторная линейка пополнится 249-сильным бензиновым «атмосферником» 3.5 V6, которому также положена новая трансмиссия, восьмискоростной гидромеханический «автомат».