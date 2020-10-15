13:50

Новый Kia Sorento поступил в продажу в России

Кроссовер четвёртого поколения появился у дилеров 15 октября

Новый Kia Sorento для России © Kia
Лиза Будрина
Компания Kia объявила о старте продаж Sorento четвёртого поколения в России: с 15 октября новый кроссовер доступен для покупки у дилеров. Модель предложена с бензиновым мотором и турбодизелем, 6- и 8-диапазонной автоматической коробкой передач, передним и полным приводом. Цены варьируются от 2 149 900 до 3 219 900 рублей.

Кроссоверы для российского рынка собирают на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Новый Sorento с бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра (180 лошадиных сил) можно приобрести в исполнениях Classic, Comfort, Luxe, Prestige, а автомобили с двигателем 2.2 CRDI (199 сил) предлагаются в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и Premium+.

Новый Kia Sorento

Kia

Стандартно модель оснащена светодиодными фарами, системой курсовой устойчивости, ассистентом торможения, помощников при старте на подъёме и на спуске, интегрированной системой активного управления, а также функцией напоминания о пассажирах на заднем ряду.

Комплектация2.5 MPI (180 л.с.) 2WD AT62.5 MPI (180 л.с.) 4WD AT62.2 CRDI (199 л.с.) 4WD DCT8
Classic2 149 900--
Comfort-2 309 900-
Luxe-2 439 9002 589 900
Prestige-2 649 9002 799 900
Premium--2 999 900
Premium +--3 149 900

Заводская гарантия составляет пять лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Ожидается, что позже моторная линейка пополнится 249-сильным бензиновым «атмосферником» 3.5 V6, которому также положена новая трансмиссия, восьмискоростной гидромеханический «автомат».

Источник: Kia