Kia Stinger обновился и обзавёлся большим экраном мультимедиа

В числе наиболее заметных изменений в дизайне экстерьера – модернизированная передняя и задняя оптика. В частности, полоска, которая соединяет фонари, стала светодиодной, а поворотники теперь состоят из 10 диодов и символизируют клетчатый гоночный флаг. Обновлённый Stinger обзавёлся 18- и 19-дюймовыми дисками нового дизайна, а также для него стали доступны два пакета внешней отдели: Dark Package и Black Package.
Первый включает глянцевую окантовку сзади и насадки на патрубки выхлопной системы, а во второй входят матово-чёрные диски размером 19 дюймов, чёрные же корпуса наружных зеркал и спойлер. Опционально можно заказать декоративные вставки в салоне из пластика под алюминий или карбон.
Kia
Ожидаются и изменения в моторной линейке, однако официально в компании пока не раскрывают информацию о двигателях. Ранее сообщалось, что обновлённый Stinger распрощается с нынешними агрегатами объёмом 2,0 и 3,3 литра, а на смену им придут более современные и мощные моторы 2.5 и 3.5 от Genesis G80. На G80 они выдают 304 и 380 лошадиных сил соответственно.
Kia
Больше подробностей об обновлённом Stinger появится в ближайшие недели, а в продажу новинка поступит до конца 2020 года. Актуальная модель представлена на российском рынке (цены стартуют от 1,8 миллиона рублей), так что не исключено, что и рестайлинговый Stinger рано или поздно доберётся до нашей страны.
Осенью прошлого года стало известно, что в Kia пока не определились с судьбой Stinger второго поколения, так как в ряде стран модель не оправдывает ожидания автопроизводителя. Например, в Австралии продажи составляют лишь половину от прогнозируемого объёма. В России за семь месяцев 2020 года было продано 616 экземпляров Stinger, в том числе 96 лифтбеков в июле.