Kia Stinger обновился и обзавёлся большим экраном мультимедиа

В числе наиболее заметных изменений в дизайне экстерьера – модернизированная передняя и задняя оптика. В частности, полоска, которая соединяет фонари, стала светодиодной, а поворотники теперь состоят из 10 диодов и символизируют клетчатый гоночный флаг. Обновлённый Stinger обзавёлся 18- и 19-дюймовыми дисками нового дизайна, а также для него стали доступны два пакета внешней отдели: Dark Package и Black Package.

Первый включает глянцевую окантовку сзади и насадки на патрубки выхлопной системы, а во второй входят матово-чёрные диски размером 19 дюймов, чёрные же корпуса наружных зеркал и спойлер. Опционально можно заказать декоративные вставки в салоне из пластика под алюминий или карбон.