Kia создаст новое поколение военных вездеходов

На сегодняшний день Kia поставила армиям Южной Кореи и других стран более 140 000 военных машин. Туда вошли девять основных типов транспортных средств и около 100 их вариаций грузоподъемностью от 250 килограммов до пяти тонн. В 2001 году компания разработала 15-тонный спасательный вездеход, а позднее представила многоцелевой внедорожник с двигателем, автоматической трансмиссией и полным приводом от Mohave.
В ноябре 2019 года Kia выиграла конкурс армии Южной Кореи на создание новых военных грузовиков грузоподъемностью 2,5 и 5 тонн. Согласно контракту, компания разработает универсальную платформу для таких машин и спроектирует новый защищенный «пятитонник». По умолчанию грузовики будут оснащать семилитровым дизелем, автоматической коробкой передач, АБС и противобуксовочной системой, а также ассистентом парковки, навигацией и подогревом сидений.
Одновременно с этим Kia запустила несколько исследовательских проектов, которые позволят оценить перспективы внедрения в боевые машины автономных систем вождения и технологий топливных элементов. Причем в последнем случае речь идет не только о силовых установках, но и об аварийных генераторах на водороде.
Наконец, в Kia разработали багги (All-Terrain Vehicles, ATV) на шасси Mohave. Внедорожник в первую очередь предназначен для мотострелковых подразделений, но его также можно рассматривать как транспорт для активного отдыха. Наработки и опыт, полученный при создании таких машин, корейцы обещают применить в серийных гражданских кроссоверах, ну а прототип того самого ATV показать в начале следующего года.