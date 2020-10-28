Kia создаст новое поколение военных вездеходов

Наконец, в Kia разработали багги (All-Terrain Vehicles, ATV) на шасси Mohave. Внедорожник в первую очередь предназначен для мотострелковых подразделений, но его также можно рассматривать как транспорт для активного отдыха. Наработки и опыт, полученный при создании таких машин, корейцы обещают применить в серийных гражданских кроссоверах, ну а прототип того самого ATV показать в начале следующего года.