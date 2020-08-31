Toyota и Honda построили автобус-электростанцию на случай природных катастроф

Главный элемент станции Moving e — автобус Toyota FC Bus на водородных топливных элементах. В его баллонах под давлением хранится в два раза больше водорода, чем прежде, из которого можно сгенерировать до 454 киловатт-часов электроэнергии и раздавать её с максимальной мощностью 18 киловатт через два устройства отбора мощности Honda Power Exporter 9000. Уже от них будут запитаны 20 портативных генераторов LiB-AID E500, 36 батарейных модулей Honda Mobile Power Pack или подключенное напрямую оборудование.
При этом Moving e может одновременно работать и в режиме электростанции, обеспечивая экстренные службы электричеством, и служить местом отдыха для обслуживающего персонала. Жизнеспособность системы проверят уже в следующем месяце, когда начнутся её демонстрационные тесты.
Для этого Toyota и Honda заключили соглашение с коммерческими организациями и властями муниципалитетов, ведь спектр применения Moving e обширен: запаса водорода хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшое мероприятие или дорожные службы.
Ранее вопрос о возможностях внедрения электротранспорта в социум будущего поднял Nissan. Посетителям интерактивного центра Nissan Pavilion в Йокогаме разрешили оплачивать парковку электричеством, отдавая энергию из батарей обратно в общую сеть. Причем даже ресторан, расположенный на территории выставочного центра, подключен к батареям электрокара Leaf.