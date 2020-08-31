Toyota и Honda построили автобус-электростанцию на случай природных катастроф

При этом Moving e может одновременно работать и в режиме электростанции, обеспечивая экстренные службы электричеством, и служить местом отдыха для обслуживающего персонала. Жизнеспособность системы проверят уже в следующем месяце, когда начнутся её демонстрационные тесты.

Для этого Toyota и Honda заключили соглашение с коммерческими организациями и властями муниципалитетов, ведь спектр применения Moving e обширен: запаса водорода хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшое мероприятие или дорожные службы.