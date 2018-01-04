Kia придумала электрический кроссовер со светящейся решеткой
Компания Kia показала несколько тизеров нового концептуального кроссовера, который оснащается полностью электрической силовой установкой. Одной из особенностей прототипа стала светодиодная панель, установленная на месте радиаторной решетки.
Никаких технический подробностей о концепт-каре в Kia не привели. В компании отметили лишь, что прототип получит эргономику и интерфейс, которые «никогда никто не видел прежде», а также систему освещения с подвижной графикой. Детальной информации об этих устройствах тоже пока нет.
Премьера электрического прототипа Kia состоится 8 января. Она пройдет на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.
Вместе с концепт-каром компания Kia покажет на CES свои разработки в области систем автономного управления, а также несколько прототипов интерьеров будущего с развлекательными комплексами, поддерживающими связь 5G, которая появится лишь в 2018 году.
На CES состоится еще несколько автомобильных премьер. В частности, компания Genovation Cars покажет на выставке 800-сильный электрокар на базе Chevrolet Corvette, а швейцарцы из Rinspeed привезут на мероприятие автономный электрокар со съемным жилым модулем.