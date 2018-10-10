Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар

Переднеприводный кроссовер оснащен 110-сильным электромотором, который питается от литий-ионных аккумуляторов емкостью 45,2 киловатт-часа. Данных о запасе хода и времени зарядки батарей пока нет. Известно лишь, что 1650-килограммовый Kia KX3 EV может разгоняться до 150 километров в час.
У альянса Hyundai-Kia есть еще два компактных электрических кроссовера – Hyundai Kona и Kia Niro, однако они оснащаются другой силовой установкой. Модели имеют 135-сильный мотор и литий-полимерные батареи емкостью от 39 до 64 киловатт-часов.
Электрический KX3 будет выпускаться тем же предприятием, что и бензиновая модификация – совместным предприятием Dongfeng Yueda Kia. В Китае такой автомобиль можно будет купить в конце этого года.
Ранее стало известно, что Kia планирует привезти в Россию бензиновый вариант KX3. Точных сроков запуска модели на рынок пока нет.