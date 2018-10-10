Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар

Переднеприводный кроссовер оснащен 110-сильным электромотором, который питается от литий-ионных аккумуляторов емкостью 45,2 киловатт-часа. Данных о запасе хода и времени зарядки батарей пока нет. Известно лишь, что 1650-килограммовый Kia KX3 EV может разгоняться до 150 километров в час.