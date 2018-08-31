Kia привезет в Россию конкурента «Креты»

Что именно будет представлять собой этот кроссовер, пока точно неизвестно. Предполагается, что новинка станет конкурентом Hyundai Creta. Вседорожник планируется представить «в обозримом будущем», но точных сроков запуска модели на рынок пока тоже нет.
Ранее предполагалось, что в России будет запущено производство кроссовера Kia KX3. Это автомобиль, построенный на агрегатах «Креты» и продающийся в Китае. Название машины для нашего рынка планируется изменить.
Также была информация, что компания может привезти к нам модель Stonic, однако позже в Kia это опровергли.
На проходящем сейчас Московском автосалоне компания Kia представила хэтчбек и универсал Ceed нового поколения, седан Cerato третьего поколения, а также обновленные Sportage и Sorento Prime.