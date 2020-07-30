Бюджетный кроссовер Kia Sonet: новые изображения

Судя по скетчам, салон Sonet оказался схож с интерьером нового Kia Sorento, но представляет собой более «скромную» версию с упрощенным оформлением передней панели. Sonet получил цифровую приборку, объединенную в единый элемент с 10,25-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Дефлекторы воздуховодов и рычаг селектора передач заключены в массивные металлизированные рамки с гравировкой.

Внешность Sonet уже была частично раскрыта на более раннем тизере. Теперь Kia опубликовала более подробные изображения экстерьера, на которых видны крупные бамперы, развитые колесные арки с пластиковыми накладками и задние фонари, объединенные тонкой полосой.