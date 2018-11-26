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26 ноября, 11:27

Раскрыта внешность нового Kia Soul

Кроссовер третьего поколения сфотографировали без камуфляжа

Внешность Kia Soul третьего поколения полностью раскрыли в серии шпионских снимков. Кроссовер без камуфляжа удалось сфотографировать в Мексике. Публичный дебют новинки состоится через несколько дней на лос-анджелесском автосалоне.

Сайт The Korean Car Blog опубликовал несколько фотографий нового Kia Soul, на которых можно в деталях увидеть, каким будет новый кроссовер. Узнать его легко по «двухэтажной» головной оптике (вверху дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, внизу — ПТФ и указатели поворотов), массивным задним фонарям, обрамляющим верхнюю часть кузова, расположенному по центру раздвоенному выхлопу.

Ранее стало известно, что у «Соула» появится «внедорожная» модификация X-Line. Кроме того, в линейку модели войдет «спортивная» версия GT Line и электрическая EV. Гамма двигателей кроссовера будет состоять из атмосферных и наддувных «четверок», а электрический вариант Kia Soul получит силовую установку от электрокара e-Niro.

Официально Kia показала частично профиль кроссовера нового поколения, элементы передней и задней части, переднюю панель с дисплеем мультимедийной системы, руль и внутреннюю отделку дверей.

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