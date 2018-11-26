Раскрыта внешность нового Kia Soul

Сайт The Korean Car Blog опубликовал несколько фотографий нового Kia Soul, на которых можно в деталях увидеть, каким будет новый кроссовер. Узнать его легко по «двухэтажной» головной оптике (вверху дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, внизу — ПТФ и указатели поворотов), массивным задним фонарям, обрамляющим верхнюю часть кузова, расположенному по центру раздвоенному выхлопу.