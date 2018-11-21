Новый Kia Soul получит версию для «бездорожья» (а еще показали детали интерьера)

У «Соула» появится новая модификация X-Line, которая получит доработки для бездорожья. Кроме того, в линейку модели войдет «спортивная» версия GT Line и электрическая EV. Более подробной информации о вариантах исполнения модели пока нет.
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Следующий Kia Soul будет предлагаться с двухлитровым атмосферником и 1,6-литровым турбомотором. Их характеристики на модели следующего поколения не называются, однако на нынешнем автомобиле они выдают 150 и 204 силы соответственно.
По предварительным данным, в состав электрической силовой установки войдет 135-сильный двигатель и батарея емкостью 39 киловатт-часов. Запас хода электрического Soul составит около 320 километров.
Мировые продажи нового «Соула» начнутся в 2019 году.