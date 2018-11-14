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17:38

Новый Kia Soul: первое изображение

Кроссовер следующего поколения покажут в конце ноября

Компания Kia опубликовала первое изображение-тизер кроссовера Soul нового поколения. Премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 30 ноября.

Судя фотографии, вседорожник следующего поколения сохранит стилистические элемента своего предшественника – например, «прямоугольные» черты кузова с острыми гранями и вертикальные фонари. При этом в задней части появится контрастный пластиковый элемент с названием модели.

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Подробностей о новом «Соуле» пока мало. В компании лишь отмечают, что кроссовер будет предлагаться с бензиновыми туромоторами и электрической силовой установкой. Предполагается, что в ее состав войдет 135-сильный двигатель и батарея емкостью 39 киловатт-часов. Запас хода электрического Soul составит около 320 километров.

Мировые продажи новинки начнут в следующем году.

В России Kia Soul сейчас доступен с моторами мощностью 124, 132, 150 и 204 силы. Цены на кроссовер начинаются от 951 тысячи рублей.

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