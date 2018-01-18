Kia Stinger сравнили с Porsche Panamera и «шестеркой» BMW

Компания Kia сравнила фастбек Stinger с Porsche Panamera и BMW 6 Series Gran Coupe. Ролик с испытаниями автомобилей опубликован на официальном канале южнокорейской марки.

«Стингер» сравнили с «немцами» в четырех дисциплинах: разгон с нуля до 96 километров в час, скоростное прохождение поворотов, «змейка» и время круга на треке. Пилотами автомобилей стали гонщики американской серии Sports Car Club of America (SCCA) Гэри Томасон, Джордж Догейнис и Кен Мотониши.

В тесте участвовал вариант «Стингера» с 370-сильной «шестеркой» 3.3 и опциональным задними дифференциалом повышенного трения. Согласно официальным характеристикам, «сотню» такая машина набирает за 4,9 секунды. В испытании против «Панамеры» 3.0 V6 и BMW 640i фастбек смог обогнать «немцев», ускорившись до 96 километров в час за 4,6 секунды.

В скоростном прохождении поворотов модель Kia смогла достигнуть большего показателя боковых перегрузок, а при прохождении «змейки» Stinger развил 101 километров в час, показав второй результат после Porsche.

Круг по треку «Стингер» проехал за 45,7 секунды, Porsche отстал на 16 сотых секунды, а BMW на две секунды.

Модель Kia Stinger появится у российских дилеров в марте. Помимо версии с мотором V6, автомобиль также будет доступен с 247-сильной «четверкой» и в полноприводных модификациях. Цены на фастбек начинаются от 1 999 900 рублей.