В линейке Kia появятся полноприводный хэтчбек и электрический седан

Согласно таблице, первой на конвейер встанет новая Kia Optima. Седан и универсал впервые получат полноприводную трансмиссию с электронноуправляемой муфтой подключения задней оси и несколькими режимами работы. Следом за ней начнется производство Xceed (передний или полный привод) и подключаемого гибрида Ceed SW PHEV. Информации о версии с электрическим стартер-генератором и 48-вольтовой батарей пока нет.

В следующем году на рынок выйдут сразу две эко-модели: большой водородный седан и четырехдверный электрокар длиной 4,7 метра. Последний, вероятно, будет основан на футуристичном концепте Imagine By Kia, представленном в этом году на автосалоне в Женеве. Компанию им составит новый Sorento. Выпуск минивэна Sedona следующего поколения и «конкурента Ford Ranger» запланирован на 2022 год.