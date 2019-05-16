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12:26

В линейке Kia появятся полноприводный хэтчбек и электрический седан

Всего к 2022 году южнокорейская марка представит восемь новинок

На сайте The Keea появилась информация о новинках Kia, которые представят в ближайшие три года. На 2019-й южнокорейская марка запланировала старт производства сразу трех моделей, в том числе приподнятого хэтчбека Xceed, который получит версию с полным приводом.
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Согласно таблице, первой на конвейер встанет новая Kia Optima. Седан и универсал впервые получат полноприводную трансмиссию с электронноуправляемой муфтой подключения задней оси и несколькими режимами работы. Следом за ней начнется производство Xceed (передний или полный привод) и подключаемого гибрида Ceed SW PHEV. Информации о версии с электрическим стартер-генератором и 48-вольтовой батарей пока нет.

В следующем году на рынок выйдут сразу две эко-модели: большой водородный седан и четырехдверный электрокар длиной 4,7 метра. Последний, вероятно, будет основан на футуристичном концепте Imagine By Kia, представленном в этом году на автосалоне в Женеве. Компанию им составит новый Sorento. Выпуск минивэна Sedona следующего поколения и «конкурента Ford Ranger» запланирован на 2022 год.

Последней новинкой Kia в России стал универсал Proceed. Модель предлагается c 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 лошадиных сил или 200-сильным 1,6 T-GDI по цене от 1 519 900 и 1 999 900 рублей соответственно.

Источник: The Keea
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