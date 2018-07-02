Ким Чен Ын проинспектировал военных на Lada Priora

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал воинскую часть, расположенную на отдаленных островах в Желтом море. Во время поездки он передвигался на Lada Priora. Об этом сообщает агентство Yonhap.

На снимках, опубликованных Yonhap, видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сиденье старенького седана темно-зеленого цвета. Как часто машина используется для деловых поездок северокорейского лидера, не сообщается.

В мае появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» прекратит производство семейства Lada Priora в июле текущего года. Одновременно с этим, с конвейера снимут Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном.

Весной президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб во время празднования Дня независимости страны продемонстрировал церемониальный кабриолет, построенный на базе UAZ Patriot. Министерство обороны африканской страны стало первым покупателем особой машины.