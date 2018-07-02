Во время поездки лидер Северной Кореи передвигался на седане зеленого цвета

Пульс

Ким Чен Ын проинспектировал военных на Lada Priora

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2 июля 2018

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал воинскую часть, расположенную на отдаленных островах в Желтом море. Во время поездки он передвигался на Lada Priora. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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На снимках, опубликованных Yonhap, видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сиденье старенького седана темно-зеленого цвета. Как часто машина используется для деловых поездок северокорейского лидера, не сообщается.

В мае появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» прекратит производство семейства Lada Priora в июле текущего года. Одновременно с этим, с конвейера снимут Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном.

Весной президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб во время празднования Дня независимости страны продемонстрировал церемониальный кабриолет, построенный на базе UAZ Patriot. Министерство обороны африканской страны стало первым покупателем особой машины.

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