На продажу выставили редкий катер с дизайном Porsche

Тем не менее один из катеров сейчас продается в Бока-Ратоне, штат Флорида, за 495 тысяч долларов (около 45 млн рублей). Это прототип лодки для американского рынка с адаптированным для судов «атмосферником» V8 5.0 от Porsche 928 S4 и водометным движителем Castoldi Turbodrive 238. Вообще, изначально Kineo 27 задумывался как 1000-сильный спидбот с двумя турбодвигателями — но они просто не поместились в компактный корпус. Между тем было построено ещё как минимум две модификации: со спаренными поршевскими «восьмерками» и c двумя MerCruiser V8 7.4.