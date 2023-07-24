На продажу выставили редкий катер с дизайном Porsche

На продажу выставили редкий катер с дизайном PorscheЗа спидбот Kineo 27 просят полмиллиона долларов
В США на продажу выставили уникальный скоростной катер с дизайном Porsche. Речь идет о спидботе Kineo 27, редкой лодке с корпусом deep-V и двигателем от спорткара Porsche 928 S4. Согласно открытым источникам, такие катера хотели продавать через дилерские центры немецкой марки, но проект вышел настолько дорогим, что даже его инициатор под конец признавался, что не может купить лодку по её розничной цене.
Далеко не всё, что носит имя Porsche, может ездить по дорогам. Так, специализация студии F.A. Porsche — промышленный дизайн, потому в её портфолио есть бытовая техника, здания и яхты. Судами фирма занимается давно и плодотворно. Она сотрудничала с монегасской Dynamiq и австрийской Frauscher, а в 1980-х спроектировала лаконичный спидбот Kineo 27. В создании катера участвовал даже Франк Риндеркнехт (да-да, тот самый), и до сих пор неизвестно, сколько «27-х» в реальности было построено.
Тем не менее один из катеров сейчас продается в Бока-Ратоне, штат Флорида, за 495 тысяч долларов (около 45 млн рублей). Это прототип лодки для американского рынка с адаптированным для судов «атмосферником» V8 5.0 от Porsche 928 S4 и водометным движителем Castoldi Turbodrive 238. Вообще, изначально Kineo 27 задумывался как 1000-сильный спидбот с двумя турбодвигателями — но они просто не поместились в компактный корпус. Между тем было построено ещё как минимум две модификации: со спаренными поршевскими «восьмерками» и c двумя MerCruiser V8 7.4.
В процессе подготовки к серийному производству катер несколько раз модернизировали, а компания Kineo то и дело меняла прописку. По слухам, создание лодки обошлось в четыре миллиона долларов, что, разумеется, отразилось на цене. В Германии «27-й» оценили в 621 тысячу немецких марок, в пять раз дороже Porsche 911 Carrera. Даже инициатор проекта, доктор Хорст Стросс, признавался, что не может позволить себе такую покупку. В общем, идею благополучно похоронили. Но уже через пару лет Kineo 27 переродился в виде XPE-27 от Tempest Engineering.