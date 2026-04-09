Китай завалил Россию подержанными автомобилями

«За первые три месяца текущего года из Китая в Россию ввезли 19,4 тыс и легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это почти в 2,5 раза больше, чем в январе-марте прошлого года (+145%)», – сообщил Целиков.

Лидером среди «секонд-хенда» из Китая стал немецкий Volkswagen. За январь-март в Россию ввезли 5093 таких автомобиля с пробегом — почти в 8 раз больше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями оказались кроссовер Taylon (1163 шт.), Tharu (851 шт.), а также хэтчбек Golf (755 шт.) и T-Roc (572 шт.).

Второе место заняла Audi — 2426 ввезенных машин. Далее следуют Toyota (2089 шт.), Honda (1552 шт.). Замыкает пятерку лидеров BMW с показателем 1371 автомобиль.

Таким образом, Китай превращается не только в ключевого поставщика новых автомобилей, но и в значимый источник подержанных иномарок для российского рынка.

