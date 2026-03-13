Китайская BYD готова купить компанию из топ-10 мировых автогигантов

Ориентация BYD на чисто электрические и гибридные автомобили позволяет компании предлагать ультрасовременные «батарейные» продукты, а приобретение «традиционного» автопроизводителя позволит расширить гамму топливными моделями.

Подобные прецеденты существуют: Geely приобрела Volvo, а Stellantis и Ford искали технологических партнёров, готовых предоставить электрокары.

При этом Ли Кэ подчеркнула, что BYD будет строго оценивать предлагаемые активы, чтобы выбрать тот, который укрепит глобальную конкурентоспособность.

Кстати, по итогам прошлого года китайский гигант уверенно вышиб Ford из топ-6 мировых автолидеров. И это наглядный пример китайской экспансии.