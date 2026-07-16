Китайские или европейские: стало известно, ремонт каких авто дороже

«Средний чек по обслуживанию массовых китайских машин ниже среднерыночного. Причина в том числе в том, что парк китайских авто пока моложе, а основные работы по ним связаны с плановым ТО, а не с ремонтом» — рассказал автоэксперт.

По его словам, серьёзные расходы на ремонт китайских машин возникают лишь при редкой модели, отсутствии дилера и сложных кузовных или агрегатных работах. У массовых брендов — Tenet, Exeed, Haval, Geely — ситуация иная: есть запчасти, аналоги и каталоги, а стоимость обслуживания ниже, чем у японских и европейских аналогов.

Миф о дорогом ремонте китайских автомобилей не соответствует действительности. Регулярное обслуживание — замена масла, фильтров, тормозных колодок и элементов подвески — на таких машинах чаще всего обходится дешевле. Однако при сложных кузовных работах или ремонте агрегатов, например автоматических коробок передач, на моделях брендов, покинувших рынок, цена может вырасти из-за нехватки запчастей и длительных сроков поставки.

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