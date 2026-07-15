Автоэксперты объяснили, почему Zeekr 9X лучше, чем Range Rover

Габаритные размеры автомобиля остались прежними: длина — 5239 мм, ширина — 2019 мм, высота — 1819 мм при колёсной базе 3169 мм. Максимальный диаметр колёсных дисков составляет 22 дюйма.

Производитель заявляет, что пространство для ног задних пассажиров достигло 1,4 метра, однако не уточняет методику замера. Для сравнения, у внедорожника Range Rover аналогичный параметр составляет 1,22 метра.

Второй ряд новой модификации получил максимальный набор опций комфорта: это подогрев, вентиляция и массаж; выдвижные подставки для ног с сервоприводом; «режим невесомости» (положение полулёжа).