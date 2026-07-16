В Казахстане большой гибридный кроссовер Chery будет стоить 2,2 млн рублей

Обе модели оснащены подключаемой силовой установкой параллельного типа, построенной вокруг 1,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 143 л.с. (215 Нм). При этом отдача тягового электромотора различается: у Tiggo 7 мощность составляет 204 л.с., а у Tiggo 8 — 143 л.с.

Оба автомобиля комплектуются одинаковыми литий-железо-фосфатными (LFP) батареями ёмкостью 18,3 кВт⋅ч. Запас хода исключительно на электротяге составляет до 93 км для пятиместной «семёрки» и до 95 км для трёхрядной «восьмёрки» по циклу NEDC.

Суммарная дальнобойность без дозаправки и подзарядки достигает 1200 км. Зарядка переменным током мощностью 6,6 кВт занимает около трёх часов (с 30 до 80%), а на скоростных ЭЗС при мощности до 40 кВтч пополнить энергию можно всего за 20 минут.

На старте продаж обе версии доступны только в единственной комплектации Tech. Chery Tiggo 7 стоит 12 млн тенге (2,0 млн рублей), а Chery Tiggo 8 — 13,5 млн тенге (2,2 млн рублей).

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