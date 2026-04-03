Китайские подушки безопасности лишили жизни 10 человек в США

Во всех эпизодах водители или пассажиры получили ранения от попадания металлических осколков в грудь, шею и лицо. Проблема усугубляется тем, что эти компоненты попали в США неофициально. В NHTSA заявляют, что неизвестные импортеры ввозят их «вероятно, нелегально» для последующей перепродажи автосервисам. Все известные инциденты произошли с автомобилями Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, однако чиновники не исключают, что риск распространяется и на другие модели. Характерная деталь: многие из этих машин были восстановлены после ДТП.

NHTSA вынесет окончательный вердикт относительно запрета после процедуры общественного обсуждения. DTN пока может оспаривать претензии, но шансов избежать банкротства мало: против компании уже поданы иски. Адвокат Эндрю Паркер Феликс, представляющий семьи трех человек, получивших несовместимые с жизнью травмы, сравнил срабатывание этих подушек со взрывом гранаты.

Владельцам подержанных автомобилей, особенно битых и восстановленных после 2020 года, настоятельно рекомендуют немедленно проверить происхождение подушек безопасности. Если обнаружатся детали DTN, садиться за руль такой машины опасно. Найденные экземпляры советуют сдавать в ФБР. Проблема в том, что без специального оборудования понять, какой именно газогенератор скрыт за декоративной панелью, практически невозможно.

