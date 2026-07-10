Китайский ответ Mercedes-Benz G-Class: Zeekr выпустит люксовый квадратный внедорожник

По его словам, внедорожный SUV — одно из перспективных направлений. «Мы проводим исследования, но будет ли это что-то в стиле G-Wagen, пока неясно. Текущие 9X и 8X уже неплохо показывают себя на бездорожье, но они не такие экстремальные», — заявил Чен.

Если Zeekr создаст внедорожник, он составит конкуренцию моделям BYD Fangchengbao Bao 5 и Bao 8 (они же Denza в некоторых рынках), которые позиционируются как соперники Land Rover Defender.

Пикап — тоже на стадии обсуждения. «Мы хотим переосмыслить каждый сегмент. Посмотрим, насколько разрушительными мы сможем быть, если войдём в него», — сказал Чен, отметив, что пока это «просто дискуссия».

В ближайшее время Zeekr сосредоточится на SUV: гибридный флагман 9X мощностью до 1030 кВт поступит в продажу в третьем квартале 2026 года, а 8X — в начале 2027-го. При этом компания не хочет копировать конкурентов: «Если мы не сможем создать достаточно отличий, мы не будем просто следовать за другими», — подчеркнул Чен.

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