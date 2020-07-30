Посмотрите, что осталось от Киевского мотозавода, пустующего более 10 лет

В 1945 году на базе бывшего Бронетанкового ремонтного завода № 8 в Шевченковском районе Киева был создан Киевский мотоциклетный завод (КМЗ). Пилотной моделью, которая сошла с конвейера, стал К-1Б «Киевлянин» – первый мотоцикл, выпуск которого освоили в СССР после окончания войны. Его собрали по чертежам немецкого мотоцикла Wanderer-1Sp, а оборудование получили по репарации из Германии.
Фото: OlegAC
В 1947 году на КМЗ наладили выпуск мотоциклов с двигателями собственного производства. Позже на заводе освоили сборку мотоцикла «Днепр», который впоследствии стал культовой моделью.
Предприятие пустует уже более 10 лет – последние экземпляры «Днепра» сошли с конвейера ещё в 2008 году. В середине 2012 года Фонд госимущества продал ООО «Капитал Индекс Групп» 90,8 процента акций Киевского мотозавода за 59,8 миллиона гривен (примерно 7,5 миллиона долларов на тот момент). Вскоре на земельный участок площадью 24 гектара нашёлся покупатель, однако завод так и не вернули к жизни.
С 2017 года территория застраивается IT-парком Unit City, а в несколько лет назад с предприятия вывезли оставшиеся комплектующие и оборудование.
Источник: Oleg AC
К лету 2020 года новый владелец предприятия успел снести несколько корпусов КМЗ, ликвидировать котельную, а совсем недавно над проходной предприятия демонтировали вывеску с названием. Над стройплощадкой возвышается уцелевшая заводская труба, однако и ее, скорее всего, вскоре отправят под снос. Местами сохранились остовы производственных цехов. До сих пор работает фирменный магазин завода, где можно найти редкие комплектующие для последних «Днепров» и других мотоциклов времен СССР.