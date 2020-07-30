Посмотрите, что осталось от Киевского мотозавода, пустующего более 10 лет

В 1947 году на КМЗ наладили выпуск мотоциклов с двигателями собственного производства. Позже на заводе освоили сборку мотоцикла «Днепр», который впоследствии стал культовой моделью.

Предприятие пустует уже более 10 лет – последние экземпляры «Днепра» сошли с конвейера ещё в 2008 году. В середине 2012 года Фонд госимущества продал ООО «Капитал Индекс Групп» 90,8 процента акций Киевского мотозавода за 59,8 миллиона гривен (примерно 7,5 миллиона долларов на тот момент). Вскоре на земельный участок площадью 24 гектара нашёлся покупатель, однако завод так и не вернули к жизни.

С 2017 года территория застраивается IT-парком Unit City, а в несколько лет назад с предприятия вывезли оставшиеся комплектующие и оборудование.