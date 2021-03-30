Обновленный Skoda Kodiaq: первые изображения и дата премьеры

Судя по тизерам, с обновлением Skoda Kodiaq получил слегка пересмотренный дизайн передка с решеткой радиатора, которая теперь расположена более вертикально, зауженной головной оптикой и противотуманками иной формы. Передний бампер обзавелся более широким воздухозаборником, обрамленным по бокам L-образными вставками под алюминий.

На втором эскизе видна передняя оптика с двумя диодными модулями, расположенными друг над другом, а на третьем – задние фонари, которые также сменили форму на более сложную с множеством острых углов. В них по-прежнему угадывается фирменный С-образный световой рисунок.