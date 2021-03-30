12:45

Обновленный Skoda Kodiaq: первые изображения и дата премьеры

Дебют рестайлингового кроссовера намечен на 13 апреля

Тизер обновленного Skoda Kodiaq © Skoda
Мария Евдокимова
Компания Skoda готовится представить обновленную версию кроссовера Kodiaq. В преддверии премьеры, которая намечена на 13 апреля, чешская марка опубликовала первые изображения новинки – дизайнерские скетчи, на которых видны оптика и кроссовер целиком в ракурсе три четверти.

Судя по тизерам, с обновлением Skoda Kodiaq получил слегка пересмотренный дизайн передка с решеткой радиатора, которая теперь расположена более вертикально, зауженной головной оптикой и противотуманками иной формы. Передний бампер обзавелся более широким воздухозаборником, обрамленным по бокам L-образными вставками под алюминий.

На втором эскизе видна передняя оптика с двумя диодными модулями, расположенными друг над другом, а на третьем – задние фонари, которые также сменили форму на более сложную с множеством острых углов. В них по-прежнему угадывается фирменный С-образный световой рисунок.

Тизеры обновленого Skoda Kodiaq

Skoda

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Кроме этого, от дореформенного Skoda Kodiaq рестайлинговую версию можно будет отличить по измененному капоту и иному дизайну колесных дисков. Дебют кроссовера 2021 модельного года состоится 13 апреля, а до конца нынешнего года новинка появится на российском рынке.

Skoda Kodiaq вышел на рынок в 2016 году и стал пионером нового семейства кроссоверов чешской компании с именами с литерами K в начале и Q в конце. С тех пор марка выпустила более 600 тысяч «Кодиаков». В России кроссовер является третьей по популярности моделью Skoda после Octavia и бюджетного Rapid. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году он разошелся в количестве 20 578 экземпляров. На сегодняшний день стоимость Kodiaq варьируется от 1 763 000 до 3 473 000 рублей.

Источник: Skoda