Skoda рассказала о новинках для России

Кроме этого, Skoda готовится представить в России спецверсии доступных моделей, однако подробности чешская марка пока не раскрыла.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре Skoda удалось реализовать в России 10 101 автомобиль, что на 13 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года. Самой популярной моделью стал новый Rapid, который разошелся тиражом в 3320 экземпляров.