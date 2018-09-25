Skoda показала интерьер «заряженного» Kodiaq RS

В отделке салона Skoda Kodiaq RS будет использоваться комбинация кожи и перфорированной алькантары. Декоративные панели выполнят «под карбон». Цифровая приборная панель, которая также войдет в стандартное оснащение, получит дополнительный пятый вариант отображения информации «Спорт».
Kodiaq RS станет первой моделью Skoda, укомплектованной системой Dynamic Sound Boost. Она может менять и усиливать звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения, а также информации, полученной от бортовой системы автомобиля. Кроме того, Kodiaq RS получит новый опциональный колер под названием Race Blue и 20-дюймовые колеса.
Под капотом Skoda Kodiaq RS установят двухлитровую дизельную «битурбочетверку» мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, сопряженную с роботизированной коробкой передач DSG. Динамические характеристики модели пока неизвестны, но оснащенный таким же мотором Volkswagen Tiguan разгоняется до сотни за 6,5 секунды.