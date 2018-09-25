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12:47

Skoda показала интерьер «заряженного» Kodiaq RS

В базе кроссовер получит спортивные сиденья с интегрированными подголовниками

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Компания Skoda опубликовала фотографии интерьера «заряженного» Kodiaq RS, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Париже. В базе кроссовер получит спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и срезанный в нижней части спортивный трехспицевый руль.

В отделке салона Skoda Kodiaq RS будет использоваться комбинация кожи и перфорированной алькантары. Декоративные панели выполнят «под карбон». Цифровая приборная панель, которая также войдет в стандартное оснащение, получит дополнительный пятый вариант отображения информации «Спорт».

Kodiaq RS станет первой моделью Skoda, укомплектованной системой Dynamic Sound Boost. Она может менять и усиливать звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения, а также информации, полученной от бортовой системы автомобиля. Кроме того, Kodiaq RS получит новый опциональный колер под названием Race Blue и 20-дюймовые колеса.

Под капотом Skoda Kodiaq RS установят двухлитровую дизельную «битурбочетверку» мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, сопряженную с роботизированной коробкой передач DSG. Динамические характеристики модели пока неизвестны, но оснащенный таким же мотором Volkswagen Tiguan разгоняется до сотни за 6,5 секунды.

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