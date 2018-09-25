Skoda показала интерьер «заряженного» Kodiaq RS

Kodiaq RS станет первой моделью Skoda, укомплектованной системой Dynamic Sound Boost. Она может менять и усиливать звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения, а также информации, полученной от бортовой системы автомобиля. Кроме того, Kodiaq RS получит новый опциональный колер под названием Race Blue и 20-дюймовые колеса.