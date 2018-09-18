Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
13:07

«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda

В стандартное оснащение кроссовера войдут 20-дюймовые колесные диски

Поделиться

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS станет первой машиной чешской марки, в базовое оснащение которой войдут 20-дюймовые колесные диски. Помимо этого, модель будет отличаться деталями экстерьера «черный глянец», двумя патрубками выхлопной системы и задним отражателем во всю ширину кузова.

Ранее стало известно, что «горячий» Skoda Kodiaq получит цифровую приборную панель с особым режимом оформления Sport, полностью светодиодную оптику и систему Dynamic Sound Boost, адаптирующую звук двигателя под выбранный режим движения. Также на кроссовере дебютирует новый опциональный колер под названием Race Blue и измененный RS-лототип.

>
Reload
1 / 3

Skoda Kodiaq RS будет оснащаться двухлитровой дизельной «битурбочетверкой» мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. Полный привод и адаптивную подвеску предложат по умолчанию.

Публичный дебют Kodiaq RS, который установил рекорд Нюрбургринга среди семиместных вседорожников, состоится в следующем месяце на моторшоу в Париже.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...