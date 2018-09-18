«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda

Ранее стало известно, что «горячий» Skoda Kodiaq получит цифровую приборную панель с особым режимом оформления Sport, полностью светодиодную оптику и систему Dynamic Sound Boost, адаптирующую звук двигателя под выбранный режим движения. Также на кроссовере дебютирует новый опциональный колер под названием Race Blue и измененный RS-лототип.
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Skoda Kodiaq RS будет оснащаться двухлитровой дизельной «битурбочетверкой» мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. Полный привод и адаптивную подвеску предложат по умолчанию.
Публичный дебют Kodiaq RS, который установил рекорд Нюрбургринга среди семиместных вседорожников, состоится в следующем месяце на моторшоу в Париже.