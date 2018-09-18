«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda

Ранее стало известно, что «горячий» Skoda Kodiaq получит цифровую приборную панель с особым режимом оформления Sport, полностью светодиодную оптику и систему Dynamic Sound Boost, адаптирующую звук двигателя под выбранный режим движения. Также на кроссовере дебютирует новый опциональный колер под названием Race Blue и измененный RS-лототип.