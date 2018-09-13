На «заряженном» Skoda Kodiaq дебютирует система усиления звука двигателя

Цифровая приборная панель, которая также доступна для Octavia, Suberb и других модификаций Kodiaq, на версии RS получит дополнительный пятый вариант отображения информации: в режиме «Спорт» на дисплее будут видны только спидометр и тахометр.

Впервые на модели Skoda будет устанавливаться система Dynamic Sound Boost. Она может менять и усиливать звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения, а также информации, полученной от бортовой системы автомобиля. Кроме того, на Kodiaq RS дебютирует новый опциональный колер под названием Race Blue.