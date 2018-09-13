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12:24

На «заряженном» Skoda Kodiaq дебютирует система усиления звука двигателя

Кроссовер в базе получит светодиодные фары и цифровую приборную панель

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Стали известны новые подробности о «заряженном» Skoda Kodiaq RS. Кроссовер станет первой моделью марки, в стандартное оснащение которой войдут полностью светодиодные фары, «виртуальная» панель приборов и система Dynamic Sound Boost, усиливающая звук двигателя.

Цифровая приборная панель, которая также доступна для Octavia, Suberb и других модификаций Kodiaq, на версии RS получит дополнительный пятый вариант отображения информации: в режиме «Спорт» на дисплее будут видны только спидометр и тахометр.

Впервые на модели Skoda будет устанавливаться система Dynamic Sound Boost. Она может менять и усиливать звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения, а также информации, полученной от бортовой системы автомобиля. Кроме того, на Kodiaq RS дебютирует новый опциональный колер под названием Race Blue.

Skoda Kodiaq RS будет оснащаться двухлитровой дизельной «битурбочетверкой» мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. В оснащение вседорожника войдет полный привод и адаптивная подвеска. Также модель получит измененный логотип, выполненный преимущественно в красном цвете.

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Париже.

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