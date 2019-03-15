Видео: первый RS-кроссовер Skoda испытали за полярным кругом

Команда итальянского офиса Skoda выехала из Рованиеми за час до полуночи и к четырём часам утра добралась до границы с Норвегией. Мыса Нордкап они достигли в девять часов — за исключением заправок это была единственная остановка на всём маршруте. В 15:30 Kodiaq RS пересек финскую границу, а уже в 18:17 въехал в Рованиеми. Средняя скорость составила 67 километров в час.