Видео: первый RS-кроссовер Skoda испытали за полярным кругом

Команда итальянского офиса Skoda выехала из Рованиеми за час до полуночи и к четырём часам утра добралась до границы с Норвегией. Мыса Нордкап они достигли в девять часов — за исключением заправок это была единственная остановка на всём маршруте. В 15:30 Kodiaq RS пересек финскую границу, а уже в 18:17 въехал в Рованиеми. Средняя скорость составила 67 километров в час.
Skoda Kodiaq RS оснащается 2,0-литровым битурбодизелем мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DSG. С нуля до «сотни» кроссовер разгоняется за семь секунд ровно. Максимальная скорость Kodiaq RS составляет 220 километров в час.
Kodiaq RS оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и имитацией управления вектором тяги (на одно из колес может передаваться до 85 процентов момента), адаптивной подвеской с шестью различными программами работы и рулевым управлением с прогрессивной характеристикой.