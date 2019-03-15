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12:46

Видео: первый RS-кроссовер Skoda испытали за полярным кругом

Kodiaq RS в сложных погодных условиях проехал за 21 час 1417 километров

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS за 21 час и семь минут преодолел расстояние от финского Рованиеми до мыса Нордкап в Норвегии, проехав в общей сложности 1417 километров. Маршрут пролегал по заснеженным дорогом через Северный полярный круг. Движение усложняли погодные условия: температура -20 градусов Цельсия и ветер, дующий со скоростью 70 километров в час.

Команда итальянского офиса Skoda выехала из Рованиеми за час до полуночи и к четырём часам утра добралась до границы с Норвегией. Мыса Нордкап они достигли в девять часов — за исключением заправок это была единственная остановка на всём маршруте. В 15:30 Kodiaq RS пересек финскую границу, а уже в 18:17 въехал в Рованиеми. Средняя скорость составила 67 километров в час.

Skoda Kodiaq RS оснащается 2,0-литровым битурбодизелем мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DSG. С нуля до «сотни» кроссовер разгоняется за семь секунд ровно. Максимальная скорость Kodiaq RS составляет 220 километров в час.

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Kodiaq RS оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и имитацией управления вектором тяги (на одно из колес может передаваться до 85 процентов момента), адаптивной подвеской с шестью различными программами работы и рулевым управлением с прогрессивной характеристикой.

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