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23 августа 10:32

«Заряженный» Skoda Kodiaq получит новый логотип

Чешский производитель опубликовал новые фотографии RS-версии кросссовера

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Компания Skoda опубликовала новые изображения «заряженного» Kodiaq RS. Кроссовер станет первой моделью марки, которая получил измененный логотип, выполненный преимущественно в красном цвете. По замыслу производителя, он должен символизировать «спортивный характер и мощь семейства RS».

Skoda Kodiaq RS оснастят двухлитровой дизельной битурбо «четверкой» мощностью 239 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. По предварительной информации, «заряженный» Kodiaq сможет разгоняться до первой «сотни» за 6,5 секунды.

В июне прототип Skoda Kodiaq RS под управлением Сабины Шмитц установил новый рекорд Нюрбургринга среди семиместных вседорожников. Он проехал трассу за 9 минут 29,84 секунды. Абсолютный рекорд среди кроссоверов по-прежнему принадлежит Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 7 минут 51,7 секунды.

Кроссовер Kodiaq дебютировал полтора года назад. Для российского рынка модель собирают в Нижнем Новгороде. Кроссовер доступен с моторами мощностью 125, 150 и 180 лошадиных сил во «внедорожном» исполнении Scout, спортивном Sportline и роскошном Laurin & Klement. Цены на него начинаются от 1 339 000 рублей.

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