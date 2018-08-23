«Заряженный» Skoda Kodiaq получит новый логотип

Skoda Kodiaq RS оснастят двухлитровой дизельной битурбо «четверкой» мощностью 239 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. По предварительной информации, «заряженный» Kodiaq сможет разгоняться до первой «сотни» за 6,5 секунды.
В июне прототип Skoda Kodiaq RS под управлением Сабины Шмитц установил новый рекорд Нюрбургринга среди семиместных вседорожников. Он проехал трассу за 9 минут 29,84 секунды. Абсолютный рекорд среди кроссоверов по-прежнему принадлежит Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 7 минут 51,7 секунды.
Кроссовер Kodiaq дебютировал полтора года назад. Для российского рынка модель собирают в Нижнем Новгороде. Кроссовер доступен с моторами мощностью 125, 150 и 180 лошадиных сил во «внедорожном» исполнении Scout, спортивном Sportline и роскошном Laurin & Klement. Цены на него начинаются от 1 339 000 рублей.