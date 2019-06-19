Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:41

Обновленный Skoda Kodiaq впервые сфотографировали на дороге

Кроссовер попал в объектив шпионской камеры во время дорожных испытаний

Motor1 опубликовал партию снимков закамуфлированного «Кодьяка», пережившего плановый рестайлинг. Судя по логотипам на кузове и дизайну дисков, Skoda тестирует версию Sportline.
Загрузка...

Следом за «Супербом» Kodiaq получил светодиодные матричные фары, а расположение камуфляжной пленки указывает на новые бамперы, радиаторную решетку и задние фонари с динамическими указателями поворота. Последние, по всей видимости, были позаимствованы у «младшей» модели Kamiq.

>
Reload
1 / 5

По неофициальным данным, Kodiaq 2020 года может получить новый двигатель — фольксвагеновский двухлитровый турбодизель TDI Evo. Аналогичный мотор ранее получил Volkswagen Passat, с которым «Кодьяк» разделит и подзаряжаемую гибридную силовую установку суммарной мощностью 218 лошадиных сил. В ее состав входит электромотор и бензиновый двигатель объемом 1,4 литра. На одной электроэнергии гибрид способен проехать до 55 километров.

Скорее всего, на ближайшем крупнейшем автосалоне в Франкфурте обновленный Kodiaq не покажут, так как центральное место на стенде должна занять новая Skoda Octavia. Вероятно, дебюта кроссовера придется ждать до весны 2020 года.

Источник: Motor1.com
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...