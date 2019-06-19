Обновленный Skoda Kodiaq впервые сфотографировали на дороге

По неофициальным данным, Kodiaq 2020 года может получить новый двигатель — фольксвагеновский двухлитровый турбодизель TDI Evo. Аналогичный мотор ранее получил Volkswagen Passat, с которым «Кодьяк» разделит и подзаряжаемую гибридную силовую установку суммарной мощностью 218 лошадиных сил. В ее состав входит электромотор и бензиновый двигатель объемом 1,4 литра. На одной электроэнергии гибрид способен проехать до 55 километров.