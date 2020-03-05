Koenigsegg установил в гиперкар Gemera «звезду смерти»

Гибрид Koenigsegg Gemera — первая модель шведской компании с четырьмя посадочными местами. Силовая установка гранд-турера состоит из битурботройки 2.0 без распредвалов, но с индивидуальными пневмогидроэлектрическими актуаторами впускных и выпускных клапанов, трех электромоторов, трансмиссии Direct Drive c гидравлической муфтой HydraCoup и тяговой батареи на 15 киловатт-часов.

С места до ста Gemera разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Запас хода на крейсерской скорости — 1000 километров.