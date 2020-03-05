Koenigsegg установил в гиперкар Gemera «звезду смерти»

К сожалению, никаких подробностей об устройстве не сообщается. С обеих сторон камеры видны два оптических элемента, а осматривается она, просто вращаясь вокруг вертикальной оси. Как говорят в Сети, в ролике камера выглядит как левитирующая маленькая «Звезда смерти», боевая космическая станция из вселенной «Звёздных войн», или база «Старкиллер» из «Звёздные войны: Пробуждение силы».
Видео: christer.hultberg
Гибрид Koenigsegg Gemera — первая модель шведской компании с четырьмя посадочными местами. Силовая установка гранд-турера состоит из битурботройки 2.0 без распредвалов, но с индивидуальными пневмогидроэлектрическими актуаторами впускных и выпускных клапанов, трех электромоторов, трансмиссии Direct Drive c гидравлической муфтой HydraCoup и тяговой батареи на 15 киловатт-часов.
С места до ста Gemera разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Запас хода на крейсерской скорости — 1000 километров.