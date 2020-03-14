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14:00

Koenigsegg Gemera для рынка США лишат камер

Гиперкар для американского рынка получит обычные зеркала

Александр Пономарев
Гибридный гиперкар Koenigsegg Gemera оснащён камерами вместо наружных зеркал, однако для рынка США шведам придётся сделать исключение.

Первый в истории Koenigsegg четырёхместный автомобиль в духе времени получил небольшие камеры вместо привычных зеркал заднего вида на дверях. Gemera будет выпущена тиражом в 300 экземпляров, но для гиперкаров американского рынка шведам придётся сделать исключение и немного доработать их конструкцию. Дело в том, что по требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств №111, все автомобили в США должны в обязательном порядке быть оборудованы наружными зеркалами. Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на Koenigsegg, Gemera в американской спецификации получит из-за этого привычные зеркала.

Тем не менее, шведы всё-таки надеются, что к 2022 году, когда семейный гиперкар должен появиться в продаже, власти США уже сертифицируют автомобили с камерами вместо зеркал в прошлом году Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) анонсировало подготовку к проведению соответствующих испытаний. На европейском рынке и, к примеру, в Японии законодательство уже позволяет отказаться от зеркал заднего вида: Lexus ES с боковыми камерами вышел на рынок в Японии ещё в 2018 году, а Audi продаёт в Европе электромобиль E-Tron без наружных зеркал.