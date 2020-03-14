Koenigsegg Gemera для рынка США лишат камер

Первый в истории Koenigsegg четырёхместный автомобиль в духе времени получил небольшие камеры вместо привычных зеркал заднего вида на дверях. Gemera будет выпущена тиражом в 300 экземпляров, но для гиперкаров американского рынка шведам придётся сделать исключение и немного доработать их конструкцию. Дело в том, что по требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств №111, все автомобили в США должны в обязательном порядке быть оборудованы наружными зеркалами. Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на Koenigsegg, Gemera в американской спецификации получит из-за этого привычные зеркала.
Тем не менее, шведы всё-таки надеются, что к 2022 году, когда семейный гиперкар должен появиться в продаже, власти США уже сертифицируют автомобили с камерами вместо зеркал — в прошлом году Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) анонсировало подготовку к проведению соответствующих испытаний. На европейском рынке и, к примеру, в Японии законодательство уже позволяет отказаться от зеркал заднего вида: Lexus ES с боковыми камерами вышел на рынок в Японии ещё в 2018 году, а Audi продаёт в Европе электромобиль E-Tron без наружных зеркал.