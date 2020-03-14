Koenigsegg Gemera для рынка США лишат камер

Тем не менее, шведы всё-таки надеются, что к 2022 году, когда семейный гиперкар должен появиться в продаже, власти США уже сертифицируют автомобили с камерами вместо зеркал — в прошлом году Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) анонсировало подготовку к проведению соответствующих испытаний. На европейском рынке и, к примеру, в Японии законодательство уже позволяет отказаться от зеркал заднего вида: Lexus ES с боковыми камерами вышел на рынок в Японии ещё в 2018 году, а Audi продаёт в Европе электромобиль E-Tron без наружных зеркал.